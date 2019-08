Ein Feuer brennt auf einem Feld von einem Bauernhof in Brasilien.

Ein Feuer brennt auf einem Feld von einem Bauernhof in Brasilien. Foto: Leo Correa/AP

In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren.

In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Foto: Leo Correa/AP

In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren.

In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Foto: CBMMT