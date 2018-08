BKA will frühe Suche nach Risikopersonen verstärken

Unter Zuwanderern

Mainz (dpa) - Das Bundeskriminalamt (BKA) will die frühe Suche nach Risikopersonen unter Zuwanderern im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus verstärken. Das kündigte BKA-Präsident Holger Münch am Donnerstagabend in Mainz an.