Am Freitag untersuchte ein Team von Kriminaltechnikern das Haus des Schwagers auf Spuren. Foto: Bernd von Jutrczenka

Berlin (dpa) - Im Fall der verschwundenen Rebecca aus Berlin sollen sich nach einem Zeitungsbericht die Vorwürfe gegen den erneut festgenommenen Schwager der 15-Jährigen verdichten.

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung aus Kreisen von Polizei oder Staatsanwaltschaft sollen im Kofferraum des Autos der Familie Haare von Rebecca und Faserspuren der Decke gefunden worden sein, die mit dem Mädchen verschwand.

Außerdem soll es Chat-Nachrichten von dem 27 Jahre alten Schwager geben, die nicht mit den von ihm gemachten Angaben übereinstimmen. Sie sollen geschrieben und empfangen worden sein, als er nach seinen Angaben angeblich schon schlief. Der Mann von Rebeccas Schwester soll ausgesagt haben, dass er am Morgen des 18. Februar um 5.45 Uhr nach einer Feier nach Hause gekommen sei. In der Nacht oder an dem frühen Morgen verschwand Rebecca aus dem Haus der Schwester und ihres Mannes.

Die Polizei wollte sich zu dem Bericht mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.