Ein weggeworfene Fantrommel in den Farben schwarz-rot-gold liegt neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt auf dem Gehweg.

Ein weggeworfene Fantrommel in den Farben schwarz-rot-gold liegt neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt auf dem Gehweg. Foto: Frank Rumpenhorst

Ein Flaschensammler geht am frühen Morgen über eine mit Abfällen übersäte Wiese im Herrngarten am Rande der Innenstadt.

Ein Flaschensammler geht am frühen Morgen über eine mit Abfällen übersäte Wiese im Herrngarten am Rande der Innenstadt. Foto: Frank Rumpenhorst

Polizisten bewachen eine Gruppe festgesetzter junger Männer neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt.

Polizisten bewachen eine Gruppe festgesetzter junger Männer neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt. Foto: Frank Rumpenhorst

Anzeige

Darmstadt (dpa) - In Darmstadt hat eine Menschenmenge in der Nacht zu Sonntag Polizisten attackiert. 15 Beamte seien verletzt und mehr als 80 Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

«Motiv und Herkunft der Täter sind noch unklar», sagte ein Sprecher. Gegen 2.10 Uhr seien Einsatzkräfte nach Ende des Schlossgrabenfestes unvermittelt mit Flaschen beworfen worden. Die Angreifer waren den Angaben zufolge teils vermummt.

Mit Unterstützung vieler weiterer Polizisten habe das Festgelände schließlich geräumt werden können. Darmstadts Polizeipräsident Bernhard Lammel sagte: «Solch ein Gewaltausbruch ist mit nichts zu rechtfertigen.» Es wird unter anderem wegen Landfriedensbruch ermittelt.

Das Schlossgrabenfest, ein viertägiges Open-Air-Festival, ist nach Angaben der Organisatoren Hessens größte Musikveranstaltung mit mehr als 400.000 Besuchern und über 100 Bands.