AfD wählt neue Parteispitze: Viele drängen nach vorn

Stühlerücken in Braunschweig

Braunschweig (dpa) - Die AfD wählt in Braunschweig an diesem Wochenende eine neue Parteispitze. Jörg Meuthen will am Samstag als Vorsitzender wiedergewählt werden. Ob das gelingt, ist aber keineswegs sicher.