Am Freitagabend war Parteichef Jörg Meuthen bereits auf den ersten Listenplatz gewählt worden. Er hatte in seiner Bewerbungsrede Grünen-Chef Robert Habeck sowie Friedrich Merz, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, attackiert. Ihr Programm für die Europawahl will die AfD im Januar auf einem Parteitag im sächsischen Riesa beschließen.

Co-Parteichef Alexander Gauland war in seiner Eröffnungsrede nicht auf zwei Probleme eingegangen, mit denen sich die Parteispitze zur Zeit intensiv beschäftigt: eine Affäre um Parteispenden aus dem Ausland, die an den Kreisverband von Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel geschickt worden waren, und die Beobachtung mehrerer Landesverbände der Parteijugend durch den Verfassungsschutz.

Sachsen-Anhalts Grüne wollen in der Innenstadt von Magdeburg gemeinsam mit Vertretern von Gewerkschaften, Sozialverbänden und politischen Initiativen unter dem Motto «#ausgehetzt» gegen das AfD-Treffen demonstrieren.