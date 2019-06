nugg.ad bietet Betreibern von Internetseiten eine Technologie an, die es möglich macht, interessenbasierte Werbung auszuliefern. Für Werbetreibende ist interessenbasierte Werbung von nugg.ad nützlich, weil die Wirksamkeit von Werbung erhöht wird. Dadurch kann die Summe an Werbeschaltungen reduziert werden und Sie als Nutzer profitieren davon, eine geringere Menge an Werbung angezeigt zu bekommen, die darüber hinaus eher zu Ihren Interessengebieten passt als eine rein zufällige Schaltung von Werbung.

nugg.ad verwendet dazu grobe Informationen auf der Basis Ihrer Internetnutzung. Die Technologie von nugg.ad merkt sich dabei das Surfverhalten von Internetnutzern, in dem ein Cookie im Browser Ihres Endgerätes mit einer Lebensdauer von 26 Wochen gespeichert wird: Das bedeutet, die Anzahl der Web-Besuche in verschiedenen Themengebieten wird gezählt. nugg.ad speichert aggregierte Informationen zum Nutzungsverhalten mit einer gehashten ID im nugg.ad-System, d.h. es werden nicht die konkreten Internet-Adressen gespeichert, die Sie aufgerufen haben, sondern nugg.ad speichert die Häufigkeiten der Nutzung verschiedener Themengebiete webseitenbezogen in einem Cookie (siehe hierzu unten unter Ziffer 3.). Diese groben Informationen zu Ihrer Internetnutzung können von der nugg.ad Technologie webseitenübergreifend genutzt werden.

Sensitive Themengebiete wie z.B. Religion, Gesundheit oder Sexualität werden dabei nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden keine weiteren Daten erfasst. nugg.ad speichert insbesondere niemals Informationen über Ihren Namen, Adresse, E-Mail oder Ihre IPAdresse. Durch den Einsatz von datenschutzfreundlichen Technologien und eine aufwändige Anonymisierung haben wir keine Möglichkeit, konkret zu erfahren, wer der Nutzer ist, der sich gerade die Internetseite ansieht. Eine Weitergabe von unmittelbar personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere Behörden oder Unternehmen, findet grundsätzlich nicht statt.

Desweiteren führt nugg.ad auf den Webseiten seiner Kunden Befragungen durch. Diese Befragungen sind freiwillig, werden nicht vergütet und können zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden. Die dort erhobenen Informationen werden zusammen mit einer gehashten ID im nugg.ad-System gespeichert. Wir befragen keine Kinder unter vierzehn Jahren. Wir werden Ihnen keinesfalls Fragen zu Ihrer ethnischen Herkunft, Ihrer politischen Meinung oder Ihren religiösen oder philosophischen Überzeugungen, Ihrer Gewerkschaftstätigkeit, zu Ihrer Gesundheit oder Ihrem Sexualleben stellen. Wir werden auch keinesfalls Ihr Nutzungsverhalten in diese Kategorien einordnen.

Im nugg.ad System werden spezielle Vorkehrungen getroffen, um dem Grundsatz der Datensparsamkeit zu entsprechen. Insbesondere wird durch einen Anonymisierungsdienst, der von einer unabhängigen Partei betrieben wird, sichergestellt, dass keine User-IP-Adressen ins nugg.ad-System gelangen. Es wurden spezielle technische und vertragliche Vorkehrungen getroffen, die sicherstellen sollen, dass der Anonymisierungs-Schutz nicht durch Mitarbeiter von nugg.ad umgangen wird.

Zweck der Verarbeitung: Der Dienst des Unternehmens analysiert das Nutzungsverhalten in Ihrem Internet-Browser, um Ihnen individualisierte Anzeigen zu präsentieren. Deutsche Datenschutzstandards werden beachtet und alle Nutzungs- und Cookie-Daten anonymisiert. Sie können die Datenverarbeitung durch nugg.ad hier unterbinden (Link links unten auf der nugg.ad-Seite), indem Sie ein Opt-out-Cookie installieren.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO

Speicherdauer: 26 Wochen