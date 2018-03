Anzeige

Die erste Wasen-Nacht in Stuttgart hat der Polizei nur kleinere Einsätze beschert. Vier Festbesucher mussten die Nacht in Ausnüchterungszellen verbringen, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Wie die Polizei am Samstag berichtete, wurde außerdem ein Mann in Gewahrsam genommen, weil er sich vor Besuchern entblößt hatte. Insgesamt gab es aber wenig Anzeigen wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen, wie ein Sprecher sagte.

Mit vier Schlägen hatte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Freitag das erste Fass Bier angezapft und damit das zweitgrößte Volksfest Deutschlands eröffnet. Bis zum 9. Oktober erwarten die Veranstalter bis zu vier Millionen Besucher beim 171. Cannstatter Volksfest.