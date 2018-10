Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Mehr als 1,5 Millionen Besucher sind seit der Eröffnung am vergangenen Freitag auf das 173. Cannstatter Volksfest geströmt. Traditionell kommen die meisten ausländischen Besucher aus der Schweiz, dahinter zogen nach Angaben des Veranstalters vom Freitag nun die Franzosen mit den Italienern gleich. «Frankreich hat Stuttgart entdeckt», sagte der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Andreas Kroll.

Innerhalb Deutschlands reisten - abgesehen natürlich von Baden-Württemberg - die meisten Touristen aus Nordrhein-Westfalen an. «Warum müssen die Leute zwei, drei Stunden länger fahren, die können bei uns mindestens genauso gut feiern?», erklärte Kroll mit Blick auf das Oktoberfest in München. «Vielleicht ein bisschen gemütlicher, ein bisschen entspannter», schob er hinterher.

Bis zum Ende am 14. Oktober rechnen die Veranstalter mit rund 3,5 Millionen Besuchern auf dem Wasen. Diese Zahl könnte aber auch übertroffen werden: «Die Wettervoraussagen sind sehr gut», sagte Kroll. Zum parallel auf dem Festgelände stattfindenden 100. Landwirtschaftlichen Hauptfest sollen bis zum Abschluss am Sonntag voraussichtlich rund 200.000 Besucher kommen.

Kroll sprach aber auch von einem schwierigen Auftakt. Zum Heimspiel des VfB Stuttgart am Samstag habe es Verkehrsprobleme gegeben, «unter denen alle gelitten haben.» Die Stadt Stuttgart kündigte vor dem zweiten Wasen-Wochenende eine intensive Parküberwachung rund ums Volksfest an. Sie rechnet auch am Wochenende mit Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei verzeichnete indes einen leichten Anstieg der Straftaten, darunter Körperverletzungen, Beleidigungen und Hausfriedensbrüche. Allerdings handle es sich hierbei nur um eine vorläufige Tendenz. Eine genaue Bewertung der Zahlen sei erst nach dem Ende des Volksfests möglich.