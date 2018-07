Anzeige

Bad Cannstatt (ede) - Ein gut gelaunter Oberbürgermeister Fritz Kuhn eröffnete mit vier Schlägen beim Fassanstich das 171. Cannstatter Volksfest. Ministerpräsident Winfried Kretschmann versteht den „Kruschd“ mit den Schlägen nicht. „Hauptsache ist doch, es kommt Bier raus.“ Nicht im Cannstatter Oberamt. Da wird ein Weinfass angezapft. Cannstatts Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler benötigte fünf Schläge.

Da sich die Ankunft von OB Kuhn und Ministerpräsident Kretschmann - er kam direkt vom Bundesrat aus Berlin - verspätete, mussten die Wasenbesucher ein paar Minuten länger warten, bis auf dem Festplatz mit vier Donnerschlägen verkündet wurde: Es ist angezapft. Bereits vor 15 Uhr hatte sich der Festplatz bei nahezu optimalen äußeren Bedingungen gefüllt. „Es freut mich, dass das Wetter so mitspielt“, sagte denn auch OB Kuhn. „Das gibt einen starken Auftakt.“ Er werde mehrmals zu Terminen auf das Volksfest kommen, verriet er Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein, „aber auch privat das ein oder andere Mal.“

Ministerpräsident Kretschmann im roten Hemd („wegen dem VfB“) war ebenfalls sichtlich guter Laune. „Man meint grad, i tät nix schaffe“, stellte er fest, da er so oft vor dem Mikrofon der Moderatorin stehe. „Ich lasse viele Feste aus - aber nicht das Cannstatter Volksfest.“ Daher verbrachte er auch den Abend er mit seinem Kabinett auf dem Wasen. Stellvertreter Thomas Strobl hatte er schon zum Fassanstich mitgebracht. Zudem ließ er sich von Faber-Schrecklein überreden, mit ihr ein Fahrgeschäft zu besteigen. „Aber keine Geisterbahn. Die habe ich in Berlin genug.“ Auserkoren wurde das Fahrgeschäft „Polyp“. Für Unterhaltung sorgten der Voxxclub. Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle („Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat“) beschrieb jeden der Festwirte mit einem Gedicht, dazu gab es je eine Zeichnung von Sepp Buchegger. Beim gemeinsamen „die Krüge hoch“ blieb sich Weinvogt Andreas Zaiß treu. Er stieß mit Wein an.

Vorbereitung für den Abend, denn da gab es in seinem Oberamt den Weinfassanstich. „Weintrinker sind etwas ganz Besonderes“, stellte Stefanie Schwarz, Weinkönigin von 2014/15 aus Untertürkheim, passend fest. Sie holte die amtierende württembergische Weinprinzessin Anja Gemmrich auf die Bühne. „Das ist eines der Highlights in meinem Amt. Als Weinprinzessin ein Bierfest mitzueröffnen, hat man nicht alle Tage.“ Es sei wichtig, dass es auf dem Volksfest auch ein Weinzelt gebe. „Hier wächst sehr guter Wein.“ Sie zollte Weinvogt Zaiß großen Respekt, der während der Weinlese noch das Weinzelt stemme. Nach fünf wuchtigen Schlägen hatte Cannstatts Bezirksvorsteher Löffler es vollbracht, floss der Cannstatter Zuckerle Trollinger.