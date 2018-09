Anzeige

Bad CannstattAm Samstag, 29. September, öffnet der größte und vielfältigste Bauenhof Baden-Württembergs auf dem Cannstatter Wasen seine Tore. Neun Tage lang, bis zum 7. Oktober, dreht sich von 9 bis 18 Uhr auf dem 100. Landwirtschaftlichen Hauptfest (LWH) alles um Tiere, Technik, Natur, Ernährung, Mensch, Haus und Garten. Mehr als 600 Aussteller sorgen bei der größten Fachmesse für Land-, Forst- und Ernährungswissenschaft in Süddeutschland für vielfältige Einblicke in die moderne Landwirtschaft. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein gibt es in der Halle 1, in der sich unter anderem der Landesbauernverband in Baden-Württemberg und das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz präsentieren, und in der Halle der Regoionen. Tiere und Technik – auf dem LWH ist einiges los. Die Aussteller präsentieren eine breite Leistungspalette der baden-württembergischen Landwirtschaft. Von den leistungsfähigen Landmaschinen, modernen Anbau-, Ernte- und Lagertechniken bis hin zur innovativen Tierhaltung und dem Thema Landwirtschaft 4.0 – all das wird auf dem LWH zu sehen und zu bestaunen sein. Ein weiteres Highlight für große und kleine Besucher stellt das Tierzelt mit rund 600 Tieren, unter anderem Rinder, Schweine, Pferde, Schafe und Ziegen, dar. Schwerpunkte bei den Ausstellungen sind alternative Energiegewinnung, Produktion von hochwertigen Nahrungsmitteln, Premiumprodukten aus der Region und die Präsentation von touristischen Angeboten. Eine große Verbraucherausstellung auf mehreren 1000 Quadratmetern Zeltfläche rund um die Themen Haus, Garten, Hobby, Gesundheit, Wellness und Genuss runden das Angebot auch für Verbraucher ab. Nicht umsonst heißt das Motto des LWH: Landwirtschaft erleben. „Das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest wird ein einmaliges Erlebnis für unsere Bauernfamilien, aber auch für die städtische Bevölkerung“, ist Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes, überzeugt. Beide Veranstaltungen, Volksfest und LWH seien „untrennbar miteinander verknüpft. Wir tragen mit zahlreichen Sonderveranstaltungen diesem Doppel-Jubiläum Rechnung“, so Rukwied. „Daher haben wir die Historie aufleben lassen und zeigen unseren Besuchern im LWH-Kino die spannende Geschichte der Messe und weitere Details über die Entwicklung der Landwirtschaft im Ländle.“ red www.lwh-stuttgart.de