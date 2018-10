Kathrin (l-r), Franziska, Markus und May aus Bielefeld sitzen in einem Wohnmobil auf dem Campingplatz Cannstatter Wasen.

Kathrin (l-r), Franziska, Markus und May aus Bielefeld sitzen in einem Wohnmobil auf dem Campingplatz Cannstatter Wasen. Foto: dpa

Stuttgart (dpa/lsw)Nur wenige Schritte trennen den Wasen vom Stuttgart Campingplatz direkt am Neckar - näher kann man nicht am Volksfest wohnen. Wer sich einen kurzen Nachhauseweg vom Bierzelt sichern will, muss allerdings früh dran sein. «Ein Jahr im Voraus sind wir ausgebucht», sagt Jürgen Kaufmann, der als Geschäftsführer der Neckarparking GmbH auch für den Campingplatz zuständig ist. «Ich könnte den Platz zehnmal vermieten.» Im vergangenen Jahr zählte er während der Festtage nach eigenen Angaben rund 7000 Übernachtungen.

Etwa die Hälfte der Stellflächen nehmen demnach Bedienungen und Schausteller ein. Um den Rest konkurrieren Touristen aus Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Mehr Glück hat man beim Frühlingsfest. «Da haben wir meist noch kurzfristig Plätze frei», sagt Kaufmann.

Bis zum 14. Oktober werden auf dem 173. Cannstatter Volksfest mindestens 3,5 Millionen Besucher erwartet. Im vergangenen Jahr waren es sogar 4,1 Millionen.