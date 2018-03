(red) - Zu zwei Unfällen mit insgesamt zwei verletzten Personen ist es am Donnerstagmorgen in der Wagrainstraße gekommen. Zunächst fuhr um 8.30 Uhr ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer in Richtung Bad Cannstatt und prallte vermutlich wegen der tief stehenden Sonne auf ein Verkehrsschild. Der Mann zog sich hierbei einen Schlüsselbeinbruch zu und wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Zwei Autofahrer sahen den am Boden liegenden Mann und eilten ihm zu Hilfe. Deshalb stellten sie ihre Autos, einen Peugeot und einen Mercedes, am rechten Fahrbahnrand ab. Eine 38-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas fuhr kurze Zeit später, möglicherweise