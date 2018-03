Bad CannstattZwei Schutzengel zeigen sich im Paartherapieeinsatz bei der höchst vergnügliche Premiere von Charles Lewinskys „Zwei Engel in Teufels Küche“ auf dem Theaterschiff. In ihrer neuesten Inszenierung bringt Cordula Polster ein strahlendes Schutzengelteam auf ihr Theaterschiff am Parkhaus Mühlgrün.

Am Mittwoch war Premiere der Komödie des Schweizers Charles Lewinsky, die hier „Zwei Engel in Teufels Küche“ im Titel bietet, aber eigentlich sportorientiert „Tie Break“ heißt. Auf jeden Fall aber war das irdisch-überirdische Spiel ein riesiger Spaß für alle, die dabei erfuhren, dass Schutzengel ihren Dienst auf Erden viel interessanter