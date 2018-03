(wic) - Mit einem offensichtlich besonders gravierenden Fall von sexuellem Missbrauch von Kindern befasst sich seit gestern das Stuttgarter Landgericht. Ein 21-jähriger Stuttgarter soll in zwei Fällen dreijährige Jungen entführt und dann sexuell missbraucht haben. In einem Fall begann die Entführung in Bad Cannstatt und soll in einer Zugtoilette geendet haben.

Die Staatsanwältin wirft dem 21-Jährigen vor der 4. Großen Strafkammer vor, er habe am 20. Dezember vergangenen Jahres im Cannstatter Carrée auf einem Spielplatz einen zweieinhalbjährigen Jungen zu sich genommen und weggetragen. Der Vater des Jungen hatte sich in dem Moment