Bad Cannstatt Wie es mit der Fahrradstation in der Kegelenstraße hinter dem Cannstatter Bahnhof weiter gehen wird, ist derzeit unklar. Wie berichtet, will der der Investor AVW Immobilien AG am Standort einen Hotelneubau der Drei-Sterne-Kategorie für etwa 160 Zimmer auf dem Bunker in der Kegelenstraße 17 bauen – inklusive Vorplatz mit wenigen Stellplätzen. Bislang gibt es zwar noch keine Genehmigung, sondern erst einen Bauvorbescheid. Das Unternehmen will jedoch schnellst möglich grünes Licht bekommen, sagt Vorstand Edward Martens. Der Investor befindet sich noch in der Planungsphase: „Wir arbeiten momentan an einem Konzept für die Hotelnutzung“,