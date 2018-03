Bad CannstattSeit dem 1. November gilt in vier Zonen der Cannstatter Innenstadt das Parkraummanagement. Anwohner, die gegen eine Verwaltungsgebühr von 30,70 Euro einen Bewohnerparkausweis erworben haben, dürfen seitdem ihr Fahrzeug ohne Parkschein abstellen. Alle anderen müssen ein Ticket ziehen und bezahlen. Während sich die neue Regelung im Veielbrunnen, Seelberg und Kursaalviertel weitgehend etabliert hat, kommt nach wie vor Kritik aus der Zone 3. Und die umfasst die Altstadt samt Bahnhofsviertel. Der Grund: Der Anteil an Kurzzeitparkplätzen im Straßenraum liegt hier bei fast 50 Prozent und damit um sehr viel höher als in den anderen drei