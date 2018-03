Bad Cannstatt Bad Cannstatt Eigentlich sollten an diesem Wochenende die ersten Maßnahmen für den Expressbus am Wilhelmsplatz erledigt werden. Doch das Wetter machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. „Vor allem Markierungsarbeiten sind bei Regen fast unmöglich“, sagte Markus Lieber vom Tiefbauamt. Man hoffe, dass am kommenden Wochenende (17./18. März) der neue Asphalt sowie die nötigen Markierungen aufgebracht werden können.

Wie berichtet, muss am Wilhelmsplatz nicht nur die Ampelschaltung optimiert werden. Damit der Schnellbus, der im 5-Minuten-Takt vom Cannstatter Verkehrsknoten in Richtung Innenstadt losfährt, ohne Zeitverlust