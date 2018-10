Bad CannstattDie Wiedmann-Bibel hat seit ihrer Entdeckung schon einen weiten Weg hinter sich gebracht und mobilisiert die Menschen. „Viele Cannstatter haben sie noch in guter Erinnerung: die Präsentation der Wiedmann-Bibel auf 1517 Metern Länge zum Reformationsjubiläum am 31. Oktober 2017 in der Cannstatter Altstadt“, erinnert sich Pfarrer Florian Link von der Stadtkirche. Mehr als 700 Ehrenamtliche haben damals mitgeholfen, um die von Willy Wiedmann gemalte Bibel auszubreiten und zu zeigen. Und Tausende waren zu diesem besonderen Ereignis in die Cannstatter Altstadt gekommen, um dieses einmalige Werk zu bestaunen.

