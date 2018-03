(ede) - Die 13. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart muss sich mit der Frage beschäftigen, wie viele Spielhallen das Bahnhofsviertel verträgt. Verändern weitere derartige Einrichtungen die „Eigenart der näheren Umgebung“? Die Stadt sagt ja, zwei Spielhallenbetreiber meinen nein und haben Klage eingereicht. Das Gericht wird heute eine Entscheidung treffen.

Beide Klagen wurden gestern in der mündlichen Verhandlung zusammen behandelt. In einem Fall geht es um den Einbau einer Spielhalle in ein ehemaliges Billard-Cafe, im anderen Fall in ein leerstehendes Büro. Beide befinden sich in der ersten Etage in Gebäuden der