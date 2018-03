Wider das Vergessen

BAD CANNSTATT: 8. Stolperstein-Verlegung und Benefizkonzert am 30. April

(if) - Wider das Vergessen gibt es am Freitag, 30. April Stolperstein-Verlegungen in Bad Cannstatt und ein Benefizkonzert in der Stadtkirche zum Gedenken an die Euthanasie-Opfer.