Bad CannstattEs gab keine gravierenden Probleme.“ So lautete das nüchterne Fazit der Polizei zur Vollsperrung der B 10/B 14 am Wochenende. Weil im Zuge des Bauprojekts Rosensteintunnel im Portal Leuzetunnel in der Uferstraße Abbrucharbeiten vorgenommen werden mussten, war die Bundesstraße zwischen der Gaisburger Brücke und dem Wilhelma-Theater voll gesperrt. An der Front des Leuzetunnels wurden etwa 2,50 Meter Decke abgebrochen, um das Tunnelportal für den Bau einer zusätzlichen B-10-Spur vorzubereiten. Zudem wurde die Sperrung genutzt, um Bäume am Straßenrand zurückzuschneiden, weitere Arbeiten im Tunnel zu erledigen und beim Wilhelma-Theater