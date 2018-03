Wengerter hoffen auf Hilfe

BAD CANNSTATT: Felssturz-Problem noch nicht gelöst

(if) - Noch stehen die Weingärtner nach dem Felssturz alleine da, was die Sicherung der entsprechenden Bereiche in der Wagrainstraße betrifft. Der betroffene Wengerter Karl-Heinz Bauer hat eine Antwort vom Umweltamt bekommen. Die Stadt weist ihm die Sicherungspflicht zu. Indes gibt es einen Antrag der CDU zum Thema und demnächst soll ein Treffen mit den betroffenen Wengertern stattfinden.