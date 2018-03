HallschlagAls Werner Wölfle 1982 als Jugendarbeiter in Stuttgart unterwegs war, hätte er sich nie vorstellen können, welche Entwicklung der Stadtteil Hallschlag erfahren wird. „Beeindruckend“, lautete am Dienstag das Urteil des heutigen Sozialbürgermeisters nach einem Rundgang durch die neuen Räume der Mobilen Jugendarbeit an der Rostocker Straße. „Endlich ist alles unter einem Dach.“ Hier könne wirklich Präventionsarbeit geleistet werden. In den 80er-Jahren sei daran nicht zu denken gewesen. „Damals haben Jugendliche und auch Erwachsene verheimlicht, dass sie aus dem Hallschlag kommen.“ Bei Bewerbungen sei es noch viele Jahre später ein K.-o.-Kriterium