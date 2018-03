Bad Cannstatt (ede/red) - Das 169. Cannstatter Volksfest ist im Großraum Stuttgart wieder Anlass für einen gemeinsamen Präventionseinsatz der Stuttgarter Polizei und der Bundespolizei. Junge Festbesucher werden während der Volksfestzeit über die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums und Risiken des Missbrauchs informiert.

Starke Alkoholeinwirkung spielt bei der Gewaltbereitschaft dieser Zielgruppe eine erhebliche Rolle. Die Bundespolizei wird wegen vermehrtem Reiseaufkommen und zu vermutendem erhöhtem Alkoholkonsum in den S-Bahnen, Nahverkehrszügen und an den Bahnhöfen präsent sein, so dass erkennbar Betrunkene bereits auf dem Wege zu