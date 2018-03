(red) - Die Mitglieder der Weingärtner Bad Cannstatt wählten am vergangenen Mittwoch in ihrer Generalversammlung den Vorstand. Dabei entschieden sie sich erneut für Marc Nagel als Vorstandsvorsitzenden. Im Aufsichtsrat wurde Jens Bauer in seinem Amt bestätigt und Ralph Stirm aus Rielingshausen neu ernannt. Er löst Albert Lörcher ab, der aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl stand.

„Es freut mich, dass die Mitglieder mit meiner bisherigen Arbeit zufrieden sind und hinter meinen Plänen für die Zukunft stehen“, meinte der 40-jährige Nagel, der auch das Amt des Geschäftsführers weiter fortführen wird. Der Vorsitzende übernahm