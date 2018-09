(seb) - Eine 28-jährige Radfahrerin ist gestern gegen 9.10 Uhr in der Neckartalstraße an der Haltestelle Am Mühlsteg von einer Stadtbahn der Linie U 14 erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Notarzt sowie Rettungssanitäter kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

In diesem Jahr gab es bereits 55 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Stadtbahnen, wobei ein Fußgänger und ein Autofahrer ums Leben kamen. Die Schuldfrage ist dabei nicht bei den Zugführern der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) zu suchen, sondern sie liegt fast immer im Fehlverhalten oder in der Unachtsamkeit der anderen