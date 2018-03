Im Jahr 1837 gründete Albert Friedrich Veiel in Cannstatt mit der „Heilanstalt für Flechtkrankheiten“ die erste Hautklinik Deutschlands. 175 Jahre später zählt das Zentrum für Dermatologie am Krankenhaus Bad Cannstatt zu den größten und leistungsfähigsten Einrichtungen in der Republik, die mit rund 6300 stationären Patienten über mangelnde Arbeit nicht Klagen kann. Kein Wunder, dass die Klinik-Verantwortlichen es eher begrüßen, dass sich eine Ansiedlung der Sportklinik zerschlagen hat.

Albert Veiel war seiner Zeit weit voraus, denn erst 40 Jahre später wurde in Hamburg die zweite deutsche