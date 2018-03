Bad Cannstatt Bad Cannstatt Die Volksbank Stuttgart eG investiert in die Zukunft – und zwar kräftig. Rund 70 Millionen Euro kosten die beiden Verwaltungsgebäude, die das Kreditinstitut zur Zeit von der Münchner Dibag an der Daimlerstraße errichten lässt. „Die Arbeiten gehen zügig voran“, sagt Vorstandsvorsitzender Hans R. Zeisl. Er rechne damit, dass das erste Gebäude für rund 400 Mitarbeiter, das von der Volksbank komplett belegt werden soll, Mitte 2019 fertig sein wird. Hier werden sechs Verwaltungsbereiche wie etwa Rechnungswesen, Controlling oder Marketing, die bisher im dem riesigen Geschäftsgebiet verteilt arbeiten, an einen Standort