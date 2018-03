Bad Cannstatt Die Mitarbeiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamts (GFF) sind nicht nur für ein schönes, farbenfrohes Stadtbild in den gut 70 Parks und Grünanlagen in Bad Cannstatt und Umgebung zuständig. Daneben werden 73 Kinderspielplätze, fünf Friedhöfe sowie Schulen, Kindergärten, Bäder und Sportanlagen betreut. Rechnet man noch Natur- und Landschaftsschutzgebiet sowie fast 220 Grünflächen im Straßenraum dazu, so ist das GFF für fast 500 Einrichtungen zuständig. Nicht zu vergessen sind die mehr als 13 000 Bäume.

Dazu zählen aber auch etliche Brunnenanlagen wie etwa die im Oberen Kurpark an der Aussichtsplattform. Doch einer der schönsten