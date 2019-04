Dienstag Vormittag, 11 Uhr: In der Alten Untertürkheimer Straße deutet nichts mehr daraufhin, dass sich hier am Samstag um 22.30 Uhr dramatische Rettungsszenen abgespielt hatten. Dass der 19-Jährige, der in unmittelbarer Nachbarschaft zum Daimler-Motorenwerk von einem Zug erfasst wurde, überhaupt noch lebt, ist für die Verantwortlichen der Bundespolizei auch zwei Tage später immer noch ein Wunder. Tragisch in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass ein Daimler-Mitarbeiter kurz vor dem Zusammenstoß noch bei der Polizei angerufen und von einer Gestalt im Gleisbereich berichtet hatte. „Leider kam die Warnung zu spät, denn kurz darauf wurde der