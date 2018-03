(red) - Drei unbekannte Männer haben gestern gegen 1.40 Uhr einen 53 Jahre alten Taxifahrer überfallen und seine Einnahmen geraubt. Die drei Männer stiegen gegen Mitternacht in das Taxi des 53-Jährigen und ließen sich von der Bolzstraße zur Heusteigstraße fahren. Dort bezahlten sie die Fahrt und stiegen aus. Etwa eineinhalb Stunden später sprachen die gleichen Männer den 53-Jährigen, der mit seinem Taxi nun am Taxistand Planie stand, an, setzten sich in das Fahrzeug und baten ihn, sie nach Steinhaldenfeld zu fahren. Als sie am dortigen Hauptfriedhof angekommen waren, wollte einer der Männer den Fahrpreis mit EC-Karte bezahlen. Dies