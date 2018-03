Darüber freut sich die Initiatorin Inge Sielaff-Lehner, die sich mit ihrem Mann Karl-Heinz Sielaff dafür einsetzt, dass in Stuttgart dieses Haus gebaut werden kann. Darin sollen behinderte Kinder bis ins Erwachsenenalter in besonderen Wohnformen leben können, ohne dass sie in ein Heim müssen. So auch der Sohn von Sielaffs, der mit Down-Syndrom zur Welt kam. Beim jüngsten Informationstreffen in der Helene-Schöttle-Schule in Steinhaldenfeld hat sich auch der Schulleiter Klaus Rosenfeldt für das Projekt ausgesprochen: Es gebe Angebote zu Hause oder Heimunterbringung, dazwischen aber habe ein Angebot gefehlt.Jochen Rathkamp von der Stabsstelle zur Förderung