(mk) - Zumindest das Wetter hatte ein Einsehen mit Jesus-Darsteller Michele Annunziata und den 70 Darstellern, die gestern an verschiedenen Stationen in Bad Cannstatt biblische Szenen vom Leiden und Sterben des Gottessohnes nachspielten. Zum 40. Mal veranstaltete die italienische Gemeinde die Karfreitagsprozession. Mehrere hundert Zuschauer schauten zu.

Der untere Kurpark war gestern gegen 15.30 Uhr so gut besucht wie lange nicht mehr. Zu Beginn der Karfreitagsprozession hat die Anlage sich in den Garten Gethsemane verwandelt. Jesus in Person von Annunziata trifft sich mit seinem Jüngern. Er betet, weil sein Tod naht. Er wird von