(red) - Ein Autounfall mit einem Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro hat in der Neckartalstraße am Sonntagmorgen zu Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Die Bahnstrecke der Linie U 14 musste gegen 10 Uhr für knapp 40 Minuten gesperrt werden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Cannstatter Neckartalstraße Ecke Brückenstraße sind am Sonntag um 10 Uhr drei Personen mit dem Schrecken davon gekommen. Sowohl die Fahrerin eines VW Passat als auch ein Renault-Fahrer und dessen Beifahrerin wurden nur leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Ampelanlage außer Betrieb. Die Verkehrsregelung erfolgte über die