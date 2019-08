Bad Cannstatt Das Stadtbad Bad Cannstatt, das sich momentan bis zum Ende der Freibadsaison in der Sommerpause befindet, ist nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich bis Ende November für den Schwimmbetrieb gesperrt. Der Grund: Im Rahmen einer kürzlich erfolgten Untersuchung des Hochbauamtes wurden schwere Schäden an der abgehängten Decke festgestellt. „Beschädigt ist die Deckenunterkonstruktion, an der die Paneele der abgehängten Decke befestigt wird“, sagt Jutta Silbereisen von den städtischen Bäderbetrieben. Daher muss die Deckenverkleidung komplett entfernt werden.

Die Unterkonstruktion ist mit Querträgern und über Clipverbindungen an den