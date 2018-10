Was auf die Bäderbetriebe im Zuge der Haushaltssperre und Sparmaßnahmen zukommt, lässt sich wohl erst nach den Haushaltsberatungen sagen. Was heute schon feststeht: Im kommenden Jahr muss das MineralBad, das die Stadt bekanntlich von Wolff & Müller gekauft hat, saniert werden. „Wir arbeiten gerade an einem Zeitplan“, sagt Bäder-Chefin Anke Senne-Bunn „Hat die Sanierung des MineralBads schon begonnen?“ Einem aufmerksamen Cannstatter ist dieser Tage nicht entgangen, dass gegenüber der Stadtbahnhaltestelle im Eingangsbereich Absperrzäune stehen und gearbeitet wird. Das hat jedoch nichts mit dem großen