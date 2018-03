(red) - Die ganztägige Betreuung im Kindergarten ist in der Regel sichergestellt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dadurch für viele Eltern immer besser möglich. Um die Betreuung auch im Schulalter flächendeckend zu realisieren, wurden die Angebote in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Ob der erreichte Zustand ausreicht und welchen zeitlichen Bedarf an Bildungs- und Betreuungsangeboten Eltern künftiger Schulkinder haben, möchte die Stadt mit einer Befragung erkunden, die auch wissen will, welche Qualitätsmerkmale der Angebote als besonders wichtig angesehen werden.

Stuttgarts Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer