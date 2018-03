(ede) - Reinhard Unkhoff atmet auf. Nach mehr als einem Jahr sind die Springlichter am Wilhelmsplatz wieder in Betrieb - und funktionieren. „Sie waren ein paar Tage noch abgedeckt in Betrieb“, beschreibt der Leiter der Lichtsignalsteuerung im Tiefbauamt. „Wir wollten ganz sicher sein.“ Seit dieser Woche sind die Außer-Betrieb-Hüllen entfernt.

Seit Februar vergangenen Jahres waren die Springlichter am Verkehrsknotenpunkt, die auf eine passierende Stadtbahn hinweisen, abgedeckt. Ein reibungsloses Aufleuchten war nicht mehr gewährleistet. Die einfahrende Stadtbahn hat das Springlicht aktiviert, beim Passieren wurde es wieder