(uli) - Am kommenden Donnerstag startet das Angebot „Sport im Park“ in seine mittlerweile achte Saison. Die Auftaktveranstaltung findet um 17 Uhr auf der Kursaalwiese am Juno-Brunnen im unteren Kurpark statt. Unter den Teilnehmern werden auch Sportbürgermeister Martin Schairer und Fred Stradinger, Präsident des Sportkreises Stuttgart, sein.

In der Landeshauptstadt ist Sport im Park eine Erfolgsgeschichte. Vor sieben Jahren startete das Pilotprojekt mit anfangs vier Sportangeboten pro Woche und knapp 400 Teilnehmern. Im vergangenen Jahr haben bereits mehr als 17 000 Stuttgarter an über 50 Sportangeboten teilgenommen.

In der diesjährigen