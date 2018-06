(ede) - Etwa 50 Prozent der über 60-Jährigen in der Landeshauptstadt bewegt sich zu wenig. Das Programm „Fit ab 50 in Stuttgart“ soll speziell Bewohner in der zweiten Lebenshälfte ansprechen. Verschiedene Institutionen arbeiten in Netzwerken zusammen, um jedem ein passendes, vielfältiges Bewegungsprogramm bieten zu können, die Angebote aufeinander abzustimmen und bekannt zu machen.

Zum stadtweiten Runden Tisch zur Bewegungsförderung von älteren Menschen treffen sich regelmäßig Vertreter von Ämtern, Sportfachverbänden, geriatrischen Kliniken, Wohlfahrtverbänden, Krankenkassen und weiteren relevanten Institutionen. Er dient als