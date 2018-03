(ede) - Immer wieder kommt im Bezirksbeirat Bad Cannstatt das Thema illegales Parken zur Sprache. Jüngster Fall: Auf der Zufahrt von der Augsburger Straße in die Nürnberger Straße ist die Sperrfläche häufig von Autos zugeparkt. Diese nehmen Fußgängern und Radfahrern die Sicht beim Queren des Zebrastreifens.

Grünen-Bezirksbeirat Peter Mielert wird nicht müde, derartige Verkehrssituationen anzuprangern. Am Ende der Rampe, die von der Augsburger Straße auf den Augsburger Platz in die Nürnberger Straße in Richtung Fellbach führt, soll eine Sperrfläche den Fußgängern freie Sicht bieten. „Doch die Sperrfläche ist meist zugeparkt“, hat