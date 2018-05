(red) - Medizinische Versorgung ist in Deutschland eine Selbstverständlichkeit - eigentlich. Doch einigen Patienten fehlt der Versicherungsschutz. Andere stehen so weit außerhalb der Gesellschaft, dass sie kaum Zugang zu einem Arzt haben. In Stuttgart hilft diesen Menschen das MedMobil. Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) unterstützt das Projekt mit einer Spende in Höhe von 10 000 Euro.

Das Leben auf der Straße zehrt an den Menschen. Obdachlose schleppen Krankheiten mit sich, manche erfordern die ganze ärztliche Kunst: Doch wo kein Arzt, da keine Hilfe - es sei denn, das MedMobil biegt um die Ecke. Die