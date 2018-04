Bad CannstattMit einem traumschönen Sonntagskonzert im Großen Kursaal beglückten Marin Smesnoi (Violincello) und Alexandra Neumann (Klavier) am Wochenende die Besucher von Cultur in Cannstatt. Werke von Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und César Franck standen auf dem Programm. Das virtuose Duo verstand es kongenial, sich in Geist und Seele der unterschiedlichen Kompositionen einzufühlen und – wie Professor Ulrich Prinz von der Bachakademie als Zuhörer lächelnd feststellen konnte – auch zu spielen, „was nicht in den Noten steht.“

Dieses Weiterspielen einer eingängigen Melodie begannen die beiden Künstler mit