Münster - Der Obst-und Gartenbauverein veranstaltet am Wochenende sein Sommerfest im Vereinsgarten am Mittleren Weg. Beginn ist am Samstag, 27. Juni, um 16 Uhr. Ab 18 Uhr spielt der Musikverein Münster. Am Sonntag, 28. Juni, ist ab 11 Uhr gemütliches Beisammensein angesagt, Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Gleichzeitig findet von 11 Uhr bis um 17 Uhr die Aktion „Tag der offenen Gartentür“ statt.

Bad Cannstatt - Der Burgholzhofturm wird am kommenden Wochenende wieder bewirtschaftet. Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juni, betreut jeweils von 10 bis 18 Uhr der Verein Wabe den Aussichtsturm in der Auerbachstraße.