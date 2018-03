Bad Cannstatt Zwischen der König-Karls-Brücke und dem Mühlsteg soll das Neckarknie im großen Stil umgestaltet werden. Deshalb hatte die Stadt im vergangenen Jahr einen Ideenwettbewerb ausgelobt. Der war im Gemeinde- und auch im Bezirksbeirat nicht unumstritten. Vor allem von Seiten des bürgerlichen Lagers gab es Kritik, da die Vorgaben der Verwaltung – die betrugen immerhin 20 Seiten – an die potenziellen Wettbewerbsteilnehmer nach deren Meinung „zu eng gefasst“ waren. Erst nachdem in einigen Bereichen der Unterlagen „nachgebessert“ wurde, gab es grünes Licht. Am kommenden Montag will Bürgermeister Peter Pätzold den Siegerentwurf im Stuttgarter Rathaus