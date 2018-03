Siedler hoffen auf Turnhallensanierung

STEINHALDENFELD: Wunsch nach seniorengerechten Wohnungen - Am Samstag Hauptversammlung

(if) - Seit Jahren hoffen die Siedler und die anderen Vereine sowie Schulen in Steinhaldenfeld darauf, dass die Turn- und Versammlungshalle saniert wird. Darüber wird auch bei der Jahreshauptversammlung der Siedler gesprochen, die am 5. März stattfindet.