Bad CannstattWasen, Weihnachtsmarkt oder Weindorf: Nicht nur beim Fußball ist die Polizei gefordert. Auch andere große Veranstaltungen brauchen Schutz. Rechnungen dafür soll es nicht geben. In Baden-Württemberg und damit auch in der Landeshauptstadt steht es nicht zur Diskussion, Fußballvereine und andere Veranstalter zur Kasse zu bitten, wenn ein großes Polizeiaufgebot zum Schutz notwendig ist. Das sagte der Innenminister Thomas Strobl am Dienstag, als in Bremen die Gerichtsentscheidung über Polizeieinsätze bei Fußballspielen fiel. Das Gericht entschied, dass die Kosten der Deutschen Fußballliga (DFL) in Rechnung gestellt werden können. Strobl will so