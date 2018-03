(ede) - Der Pavillon auf dem Hof der Elise-von-König-Schule wird abgerissen und stattdessen ein Anbau ans Schulgebäude erstellt. Abriss und Erweiterungsbau schlagen mit 2,38 Millionen Euro zu Buche.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmte gestern dem Vorhaben zu. Heute befasst sich der Verwaltungsausschuss noch mit dem Thema. Die Grund- und Hauptschule in Münster besuchen in diesem Schuljahr 399 Schülerinnen und Schüler in 21 Klassen, davon 209 in der Grundschule in zehn Klassen sowie 190 in der Hauptschule in elf Klassen. In Grund- und Hauptschule gibt es je eine internationale Vorbereitungsklasse. Daneben gibt es drei