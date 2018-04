Bad Cannstatt Wieder haben sich Stuttgarter Schüler am Tag des Ehrenamts engagiert und insgesamt 21 300 Euro für soziale Zwecke erarbeitet, wie die Leiterin des Projekts, Gabi Kircher mitteilt. 728 Mädchen und Jungen aus Stuttgart jobbten am Internationalen Tag des Ehrenamts, am 5. Dezember, im Rahmen der Aktion Mitmachen Ehrensache bei 374 verschiedenen Arbeitgebern anstatt die Schulbank zu drücken. Die Jugendlichen verzichteten auf ihren Lohn und spendeten diesen ausgewählten sozialen Projekten. 21 300 Euro sind auf diese Weise zusammen gekommen, die im Rahmen der Mitmachen Ehrensache Danke-Aktion im Jugendhaus Mitte an die geförderten Projekte